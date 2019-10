Des délices salés et sucrés

4. Couvrir de vinaigre et fermer les pots.

3. Dans des bocaux, mettre les cornichons et ajouter deux gousses d’ail entières pelées, plusieurs petits oignons, un brin de thym, une feuille de laurier, le poivre et plusieurs clous de girofle.

2. Le lendemain, ils seront totalement mous et souples. Les éponger un à un pour enlever le sel.

1. Mettre les cornichons dans un plat et saupoudrer de sel. Laisser dégorger une journée en retournant souvent.

Suggestion : On sert traditionnellement les cornichons avec le pot-au-feu, les viandes froides et les pâtés. Ajoutez-les hachés menu à la sauce rémoulade ou gribiche. Ils sont aussi délicieux avec la fondue au fromage et la raclette.