Des nounous étrangères exploitées en secret

Arrivées au Québec, ces femmes se retrouvent dans des résidences privées où elles travaillent souvent des heures interminables pour des salaires inadéquats, et elles sont aussi vulnérables à la violence, l’exploitation et la traite de personnes.

« Vous en avez plus pour votre argent et leur journée de travail est plus longue [que celle des nounous québécoises]. »

Si elles parlent et perdent leur emploi, elles perdent du même coup leur visa et leur droit de rester au Québec.

Un domaine qui est peu réglementé

Exploiter une agence nécessitera dorénavant un permis qui coûte 1780 $ et qui n’est octroyé qu’aux demandeurs qui répondent à une liste de critères établis par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Réprimandée pour avoir demandé d’être payée

La travailleuse domestique philippine cumulait à l’époque de longues nuits blanches et des heures de travail interminables dans un condo montréalais. Elle y habitait avec son employeur et devait y être disponible 24 heures par jour.

« Je me sens si triste, on m’avait dit qu’il y aurait des gens qui m’appelleraient pour s’assurer que j’allais bien, mais ça ne s’est pas passé », révèle-t-elle.

« De l’esclavage moderne »

« Imaginez-vous, on a des personnes qui traversent le monde, qui quittent leur chez-soi et qui viennent dans un tout autre pays, à travers notre programme public d’immigration, mais on les abandonne dans un domicile privé sans s’inquiéter de leur sort, sans vérification régulière de leurs conditions. » – Adelle Blackett, professeure de droit de l’Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit transnational du travail et développement.

« C’est être à la disposition constante de l’employeur, avec souvent un salaire réduit, souvent où l’employeur a confisqué leurs papiers. C’est pour ça que nous, on parle d’esclavage moderne, c’est du travail forcé d’une certaine façon. Lorsqu’elles arrivent, elles sont dans des conditions de dépendance, et de servilité, et c’est ça qui est épouvantable. » – Nicole de Sève, du Centre international de solidarité ouvrière (CISO).

« [Il y a] ce que j’appelle un spectre de l’exploitation. Ça commence avec le non-respect du droit du travail, l’exploitation, puis ça monte au non-respect des droits de la personne et, encore plus haut que ça, aux violations criminelles, aux actes criminels contre elles, et finalement, à la traite de personnes. Ce qui étonne beaucoup de gens, c’est que ça existe au Québec. » – Me Walter Chi-Yan Tom, avocat expert en droit de la personne.