BEAULIEU, Gérard A.



Le 9 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Gérard A. Beaulieu, de Saint-Isidore, jadis propriétaire de Provisions G.A. Beaulieu Inc.Notre bon papa laisse dans le deuil son épouse Yvette Gervais Beaulieu, ses enfants Mario (Hélène Thibault), Lucette (Jean-Pierre Trudeau) et Maryse (Stéphane Meloche), son enfant du coeur Sylvain A. Deschamps (Suzanne Henault), ses petits-enfants Michaël, Rémy, Christelle, Marie-Christine, Maude et Justin, ses arrière-petits-fils, ses frères et soeurs, Roger, Marcel, Marielle, Rolande, Lise, Cécile, Claudette, Francine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 octobre en l'église de St-Isidore à compter de 13h30, suivi des funérailles dès 15h.Gérard étant d'une extrême générosité, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons au Club des Petits Déjeuner.dons.clubdejeuner.orgTél: 450-632-1515