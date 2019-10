BRIÈRE, Yvon



À Châteauguay le 27 septembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Yvon Brière, époux de feu Laurianne Brault.Il laisse dans le deuil sa fille Annie (Sylvain), ses petites-filles Matisse et Charlie-Rose, sa soeur Carmen (Germain), son frère Denis (Susan), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.La famille invite les proches et amis pour un hommage fraternel le samedi 19 octobre 2019 de 13h à 17h au:165 rue BoyerSt-Isidore-de-Laprairie, J0L 2A0Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge.Des remerciements particuliers sont adressés au personnel de l'hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués à M. Yvon Brière.COMPLEXE FUNÉRAIRESTÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS, 450-225-2200