Enfin une victoire pour les Sénateurs

La récente acquisition des Sénateurs, Vladislav Namestnikov, a inscrit le but gagnant alors que la formation ontarienne a vaincu le Lightning de Tampa Bay 4 à 2, samedi, à Ottawa.

Les Sénateurs ont soutiré leur première victoire de la saison, après quatre matchs, avec ce succès à domicile. En fin de troisième période, Namestnikov a complété une montée à deux contre un amorcée par Connor Brown pour déjouer Curtis McElhinney alors qu’il ne restait que trois minutes à écouler.

Le joueur russe n’a pas dû attendre très longtemps avant d’obtenir son deuxième dans l’uniforme des Sénateurs, puisqu’il a concrétisé la victoire des siens dans un filet désert quelques instants plus tard. Namestnikov a complétait alors une soirée de trois points, ayant d’abord obtenu une aide sur le but de Jean-Gabriel Pageau, plus tôt dans le match.

Colin White avait ouvert le pointage pour les «Sens» au premier engagement. Sur le jeu, l’attaquant Bobby Ryan a obtenu la 300e mention d’aide de sa carrière.

Le joueur de centre Artem Anisimov a quitté la rencontre apparemment blessé au bas du corps. Son état sera réévalué après la rencontre, ont confirmé les Sénateurs.

Le gardien d’Ottawa Craig Anderson n’a pas été très occupé pendant cette rencontre, faisant face à 21 lancers et cédant deux fois devant Ondrej Palat et Luke Witkowski.

Après avoir affronté les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs, le Lightning complètera sa courte tournée canadienne en se rendant au Centre Bell pour y disputer la victoire au Canadien de Montréal, mardi.