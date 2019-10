BUCHANAN, Margaret



À St-Chrysostome, le 6 octobre 2019 à l'âge de 76 ans est décédée Mme Margaret Buchanan, épouse de feu Ronald Schinck décédé le 10 septembre 2018 à l'âge de 82 ans.Elle laisse dans le deuil ses quatre frères, ses cinq soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles de Margaret et Ronald seront célébrées samedi, le 19 octobre 2019, à 15h en l'église paroissiale de St-Chrysostome. La famille recevra les condoléances à compter de 14h en l'église. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement.GIBEAU-GENDRONST-CHRYSOSTOME450-826-3131