King Melrose: fragile et introspectif, mais tout aussi dansant

Quatre ans après la parution de son deuxième album, le roi des palmarès King Melrose revient en force avec Le troi3ième album, un opus plus introspectif, qui dévoile sa fragilité, mais jamais au détriment de rythmes dansants.

Passé maître dans l’art de composer des vers d’oreilles, King Melrose cumule 11 succès radios, parmi lesquels on compte Ne me laisse pas tomber, Ça se danse, Sauve-moi de toi et Libre de s’aimer.

Alors que plusieurs artistes déplorent ne pas avoir leur place dans cet «outil de promotion très, très important», King Melrose se considère comme privilégié de «tourner à la radio autant que ça».

Y a-t-il une recette pour créer un ver d’oreille? «Oui, confie-t-il. Il y a des calculs en musique. Mais si ça ne touche pas les gens, ce n’est pas bon. Il faut toujours de la magie. Parfois, on fait 16 versions d’une chanson avant de trouver cette magie-là.»

Quatre ans après la parution de son deuxième album, King Melrose présente au public 12 nouvelles pièces. Après écoute, on peut prédire que plusieurs d’entre elles se frayeront un chemin à la radio.

S’ouvrir sur l’anxiété

Il lève le voile entre autres sur sa fragilité, ses problèmes d’anxiété, ses ruptures et toutes les remises en question qui viennent avec la trentaine.

«C’est un album plus mature, plus texturé, plus profond. Mais je ne dénigre pas les autres albums. Là, je montre un côté plus fragile que je n’avais pas montré auparavant.»

King Melrose a choisi de s’ouvrir sur son anxiété dans Reste ici, une pièce qu’on pourrait interpréter comme une chanson d’amour, mais il s’agit «d’une sérieuse discussion avec moi-même», explique-t-il.

«Ma chanson Ne me laisse pas tomber, c’était aussi un peu ça. Je me parlais à moi-même. J’ai beaucoup de problèmes d’anxiété. Parfois, il faut se regarder dans le miroir, et se dire qu’on est beau et qu’on est capable. Ça fait du bien! On a besoin de se donner de l’amour pour en recevoir ensuite.»

► Le troi3ième album est maintenant en vente. King Melrose prépare une nouvelle tournée pour 2020.