Le spectaculaire Canyon Sainte-Anne

À 30 minutes de Québec, passé Sainte-Anne-de-Beaupré, la rivière Sainte-Anne-du-Nord coule au fond d’un ravin entre deux parois rocheuses vertigineuses. Là se jette une chute de 74 mètres de haut, soit 20 mètres de plus que celles du Niagara.

Facile d’accès, le Canyon Sainte-Anne est vraiment spectaculaire, et encore plus avec les couleurs d’automne.

Photo courtoisie, Francis Gagnon

Marcher et admirer

Un sentier large et sécuritaire longe le canyon. On traverse d’une falaise riveraine à l’autre par des ponts suspendus, l’un d’eux s’élevant jusqu’à 60 mètres au-dessus du gouffre.

Le trajet principal forme une boucle d’un kilomètre, agrémentée de belvédères offrant des points de vue saisissants. La moitié du circuit est accessible en fauteuil roulant ou avec une poussette. Une navette prenant sept passagers à bord circule sur une base régulière ou sur demande.

Aussi à souligner : une application pour votre téléphone vous fait découvrir l’univers des Petraminis, des créatures mythiques du Canyon Sainte-Anne. Il faut répondre à leurs énigmes pour qu’ils puissent récupérer les couleurs d’un arc-en-ciel qui a été brisé par les géants de la marmite.

Photo courtoisie, Canyon Sainte-Anne

Survoler

Air Canyon, un siège pour deux personnes accroché à un câble, nous fait survoler la Marmite du Géant et la chute. Nous sommes alors à 90 mètres au-dessus du gouffre. Vitesse : jusqu’à 50 km/h.

Une tyrolienne, conçue pour un individu suspendu à un harnais, traverse la gorge à une hauteur de 60 mètres. C’est toute une expérience.

Photo courtoisie, Francis Gagnon

Grimper

Pour voir la chute de plus près, les plus actifs et ceux ne craignant pas les hauteurs peuvent descendre sur la paroi voisine avec une via ferrata, faite de câbles d’acier et d’échelles encastrées dans le roc.

Il s’agit de la via La Marmite du Géant. Classé familial, le parcours n’en demeure pas moins impressionnant.

La tyrolienne, tout comme les vias ferratas sont gérées par Projet vertical, fournissant équipement et encadrement. Bien attaché et supervisé par un guide, on explore le canyon en hauteur tout en se sentant en sécurité.

CANYON SAINTE-ANNE

Sentier principal : 1,3 km

Chiens admis si en laisse

Frais d’entrée (taxes incluses) : 14 $ par adulte, 11 $ par ado, 8 $ par enfant (6 à 12 ans)

En sus : Air Canyon (offert en combo avec l’entrée), tyrolienne, via ferrata

canyonsa.qc.ca

D’autres idées pour le week-end

CHARLEVOIX : De beaux sentiers à Les Éboulements

En partance de la Ferme Éboulmontaise, le sentier Louis-Charles Audet traverse champs et forêt jusqu’à un belvédère avec point de vue sur le Saint-Laurent. Dénivelé : 258 mètres. Durée de la randonnée : deux heures et demie.

Un peu plus long, le sentier Le Paysan mène à de hauts plateaux et un belvédère avec panoramas. Vêtements voyants conseillés en temps de chasse.

tourisme-charlevoix.com