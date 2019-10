Les Blues en grande forme

« Tu poseras la même question à notre entraîneur. Tu verras s’il pense qu’on est bien partis », a lancé David Perron, du tac au tac. « On est contents d’avoir récolté des points à tous les matchs, mais on n’a pas encore livré une bonne performance pendant 60 minutes. »

« En même temps, c’est le début de l’année. On ne peut pas s’attendre à avoir immédiatement le même niveau de jeu que dans les dernières séries, a-t-il poursuivi. Parfois, on s’attend à la perfection trop tôt. »

« Blais est un joueur physique. Son implication permet à David et à O’Reilly de s’emparer de beaucoup de rondelles libres. Il possède également certaines habiletés avec la rondelle, a-t-il indiqué. Ces trois-là contrôlent beaucoup le jeu en territoire ennemi. Ils protègent bien la rondelle et sont capables de faire des jeux. »

« Je souhaitais contribuer un peu plus en attaque. Jouer avec O’Reilly et Perron, c’est vraiment facile. On se complète vraiment bien. J’ai eu deux matchs préparatoires avec eux, et ça a vraiment cliqué. Ils nous ont laissés ensemble », a-t-il raconté.