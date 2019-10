Les conservateurs mettent en cause l'objectivité de la CBC

Poursuivi par la CBC après avoir utilisé un extrait d’un reportage de la chaîne à des fins publicitaires, le Parti conservateur accuse le réseau public de distraire les électeurs à l’aube du scrutin fédéral.

«Le Parti conservateur est très préoccupé par le fait que cette décision soit prise à la veille de l’élection et que la CBC doit assurer la couverture de manière juste et objective», plaide-t-on dans un communiqué envoyé vendredi soir.

Le diffuseur public a décidé de poursuivre la formation politique pour avoir utilisé, dans des publications sur son site web et sur Twitter, des parties de ses reportages dans lesquels on peut entendre ses journalistes John Paul Tasker et Rosemary Barton.

On soutient que cette utilisation d’extraits contrevient aux droits moraux de ces reporters. Dans les documents de cour, on plaide que ces extraits ont été pris hors contexte et à des fins partisanes.

Postmedia rapporte que les extraits en question, qui avaient une durée de 17 secondes, incluaient une entrevue entre l'analyste et commentateur Andrew Coyne et l'animatrice Rosemary Barton. La série d'extraits comportait aussi des parties de l'émission «Power and Politics» et des images d'une assemblée publique à laquelle le chef libéral Justin Trudeau a participé.

Le Parti conservateur rétorque que les extraits ont été supprimés «bien avant» que la CBC intente une poursuite. Le parti d’Andrew Scheer promet de «pleinement contester».

Les troupes d’Andrew Scheer font valoir que les contribuables devraient être en mesure d’utiliser du matériel du diffuseur public étant donné que beaucoup d’argent public est dédié à son financement

«Les Canadiens paient les salaires de ceux-celles qui sont employés-es par la CBC. Plus simplement, les Canadiens sont propriétaires de la CBC», argue-t-on.