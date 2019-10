Les Oilers sont toujours parfaits

Les Oilers d’Edmonton ont poursuivi leur début de saison parfait en 2019-2020, alors qu’ils ont vaincu les Rangers de New York 4 à 1, samedi après-midi, au Madison Square Garden.

La troupe de l’Alberta a maintenant un dossier de 5-0-0. Elle est la seule formation de l’Association Ouest à avoir une fiche immaculée, tandis que les Hurricanes de la Caroline sont toujours parfaits dans l’Est. La formation évoluant à Raleigh dispute cependant une rencontre, plus tard en soirée, contre les Blue Jackets à Columbus.

Contre les Rangers, Connor McDavid a sonné la charge pour les vainqueurs avec un but et une mention d’aide. En troisième période, la super-vedette des Oilers a d’abord profité d’un avantage numérique pour briser l’égalité. Quelques instants plus tard, il a ensuite alimenté Leon Draisaitl sur la troisième réussite des visiteurs.

L’Allemand de 23 ans a complété un doublé dans un filet désert, tandis que le défenseur Oscar Klefbom avait été le premier joueur des Oilers à s’inscrire à la marque.

Un premier but pour Kaapo Kakko

Chez les Rangers, l’attaquant Kaapo Kakko a obtenu son tout premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Lors du premier vingt, le deuxième choix au total du dernier encan du circuit Bettman a d’abord profité d’un magnifique relais de Ryan Strome, afin de se retrouver seul devant le gardien Mike Smith. Il l’a ensuite habilement déjoué avec une feinte du revers.

En plus d’être son premier but dans la LNH, il s’agit également du premier point de Kakko, lui qui dispute son troisième match en carrière.

Devant les cages, Smith a réalisé 20 arrêts dans la victoire, alors que Henrik Lundqvist a fait face à 26 lancers dans la défaite.