L’espoir du Canadien Mattias Norlinder «a tout» pour jouer dans la LNH

Trevor Timmins, recruteur en chef du Canadien de Montréal, a-t-il réalisé un des plus grands vols du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2019?

Tobias Enstrom, qui a disputé 719 matchs dans la LNH entre 2007 et 2018 dans l’uniforme des Jets de Winnipeg et leur mouture d’Atlanta, les Thrashers, n’en revient pas du talent de Mattias Norlinder.

Le défenseur de 19 ans, choix du CH au troisième tour du dernier encan amateur de la LNH, cohabite avec le vétéran de 34 ans à la ligne bleue du club de MODO en première division du hockey professionnel suédois.

«Ce jeune est tellement spécial, il a tout, s’est émerveillé Enstrom en entrevue sur Eye on the Prize, un blogue de Bleacher Report. Il est habile, il patine bien, bouge bien et peut lancer la rondelle. Il se débrouille bien territoire défensif. Il est voué à un beau futur.»

Enstrom n’est même pas capable de trouver des faiblesses particulières à Norlinder, un arrière à caractère offensif.

«Même quand il échoue, il continue d’essayer, a-t-il constaté. Il deviendra un grand joueur.»

«J’essaie de l’aider le plus que je peux, mais il est un joueur si intelligent. Moi, le vieux, je n’ai rien à lui enseigner.»

Lui-même plutôt efficace à l’attaque lors de ses belles années à Atlanta, avec des campagnes de 50 et 51 points entre 2009 et 2011, Enstrom souhaite que personne n’étouffe la créativité offensive de Norlinder au profit d’un meilleur sens des responsabilités défensives.

«Des joueurs comme lui sont si spéciaux... Tu ne peux pas lui enlever son talent offensif juste pour le forcer à se concentrer sur la défensive.»

Norlinder, 5 pi 10 po et 179 lb, a disputé 14 rencontres avec MODO lors de la saison 2018-2019, inscrivant six points. Déjà, en neuf parties cette saison, il totalise cinq buts en neuf matchs.