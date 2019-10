Maude-Aimée LeBlanc met le golf de côté

Livrant un puissant témoignage, la Québécoise Maude-Aimée LeBlanc a annoncé qu’elle prenait sa retraite du golf professionnel, samedi.

«J’ai pris la décision de me retirer du golf professionnel indéfiniment. Avec le temps, j'ai réalisé que cela n’avait jamais été mon rêve et que le golf ne me rendait pas heureuse même après de bonnes performances», pouvait-on lire dans une communication originellement publiée en anglais, sur sa page Facebook officielle.

LeBlanc, 30 ans, avait déjà mentionné par le passé réfléchir à son avenir, notamment après avoir raté les qualifications du Q-School en novembre 2018. Après avoir touché à la LPGA, elle n’était pas enchantée d’évoluer sur le circuit Symetra, à un niveau inférieur.

«Je n'ai pas aimé la personne que j'étais sur le terrain de golf et j'ai toujours voulu faire quelque chose de plus significatif avec ma vie que de frapper une petite balle blanche», a poursuivi LeBlanc, sur Facebook.

Malgré tout, la Québécoise s’est dite reconnaissante envers les gens qu’elle a rencontrés grâce au golf et ceux qui l’ont soutenue pendant les dernières années.

«Toujours être loin de la maison et des gens que j'aime, ç’a été extrêmement difficile, a-t-elle ajouté. Je suis très excitée à propos de ce prochain chapitre de ma vie et j'ai encore de beaucoup de choses à accomplir.»