Max Scherzer et les Nationals en plein contrôle

Les Nationals ne sont plus qu’à deux gains de se qualifier pour la Série mondiale et ils auront l’opportunité de le faire devant leurs partisans, à Washington, au cours des prochains jours.

Pour une deuxième fois en autant de matchs, les Nationals ont profité d’une sortie dominante de leur partant au Busch Stadium afin de savourer la victoire face aux Cardinals de St. Louis lors de cette série de championnat (4 de 7) de la Nationale.

Après Anibal Sanchez la veille, Max Scherzer a muselé les frappeurs des Cards, samedi, à St. Louis. En sept manches, Scherzer n’a cédé qu’un coup sûr et seulement deux buts sur balles. Il a aussi réussi 11 retraits au bâton. Paul Goldschmidt est celui qui a brisé ses espoirs de lancer un match sans point ni coup sûr, en septième manche.

Vendredi soir, Sanchez avait œuvré durant sept manches et deux tiers avant de voir les Cardinals frapper une première balle en lieu sûr.

Double opportun d’Adam Eaton

À l’attaque, les Nationals ont inscrit un premier point, en troisième manche, grâce à un circuit en solo de Michael A. Taylor. Adam Eaton a pour sa part frappé un double opportun pour pousser ses coéquipiers Matt Adams et Trea Turner au marbre, en huitième manche, pour donner les devants 3 à 0 aux visiteurs.

Il a fallu une bête erreur de Taylor au champ extérieur pour que les Cards puissent s’inscrire au pointage en fin de huitième. Le voltigeur a mal jugé la balle et Jose Martinez a été crédité d’un double alors que Paul DeJong en a profité pour croiser le marbre.

Après Scherzer, Sean Doolittle, Patrick Corbin et Daniel Hudson ont uni leurs efforts au monticule pour compléter la rencontre.

Le prochain duel entre les Nationals et les Cards est prévu lundi soir, à Washington. Stephen Strasburg sera alors le partant pour les Nationals et tentera de s’imposer comme l’ont fait Sanchez et Scherzer.