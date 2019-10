Nordiques 1979-1980: Paul Baxter a eu son premier enfant à Québec et parle encore français

Il y a les joueurs anglophones qui disent avoir apprécié leur passage à Québec et ceux qui sont réellement tombés sous le charme. Paul Baxter est de ceux dont le passage chez les Nordiques revêt un cachet familial bien particulier.

Le robuste défenseur s’est amené à Québec en 1976, juste à temps pour participer à la conquête de la Coupe Avco. Il est resté à bord jusqu’au terme de la saison historique de 1979-80, la première dans la Ligue nationale.

Toutefois, celui qui détient le record de l’AMH avec 962 minutes de pénalité s’est assuré, avant de partir, que les racines des Baxter trouvent toujours terre à Québec.

C’est dans la Vieille Capitale que la première de ses trois filles est née, et le Manitobain a marqué le moment à sa façon.

Photo d'archives

«On a décidé de l’appeler Nicole-Joëlle. On trouvait que le nom était cool et on voulait qu’il y ait une connotation francophone. C’était important pour nous de le faire», a raconté le dur à cuire, qui s’est exprimé dans un français plus que respectable pendant une bonne partie de l’entrevue avec Le Journal.

Rapidement adapté

Il faut dire que Baxter, à l'époque, a rapidement été curieux de la culture francophone. Sa mère, Rita Fournier, était issue d’une famille originaire de Gaspé qui s’était établie dans la région de Winnipeg.

«Dès que j’ai su que je m’en allais dans un environnement francophone, j’ai voulu apprendre le français. Ça n’a jamais été un problème, pour moi. Je me suis vraiment mis en immersion totale et, au bout d’un an et demi, j’étais parfaitement bilingue. Je ne parle plus français depuis plus de 30 ans, mais je m’en souviens encore assez bien», a-t-il lancé.

Photo d'archives

D’ailleurs, Baxter, qui vit aujourd’hui au Tennessee, n’a pas hésité une seconde à revenir à Québec, il y a deux ans, lorsque plusieurs anciens se sont réunis pour souligner le 40e anniversaire de la conquête de la Coupe Avco.

«Pour moi, Québec demeure l’une des plus belles villes en Amérique, et je n’aurais raté ça pour rien au monde», assure-t-il.

Une renaissance

Pour Baxter, les Nordiques ont aussi signifié une sorte de renaissance dans sa jeune carrière. À 18 ans, il s'était gravement blessé au genou à Cleveland et il avait craint le pire.

«Je suis revenu au jeu, mais l’équipe a été dissoute. J’avais seulement 20 ans à l’époque, je montrais un potentiel intéressant, mais il fallait qu’une organisation me donne la chance de me développer. Les Nordiques ont racheté mes droits et m’ont procuré cette opportunité de relancer ma carrière, et j’en suis encore reconnaissant», a-t-il expliqué.

Cette deuxième chance lui a été profitable, puisqu’il a ensuite poursuivi sa carrière pendant trois saisons avec les Penguins de Pittsburgh et quatre autres avec les Flames de Calgary.

PAUL BAXTER AUJOURD’HUI

Paul Baxter vit à Nashville après avoir fait carrière derrière le banc à différents niveaux dans le hockey. Dans la LNH, il a notamment été adjoint chez les Flames (1989-1992), les Blackhawks (1992-1995), les Sharks (1997-2000) et les Panthers (2001-03). De 2014 à 2016, il a été copropriétaire, directeur général et entraîneur-chef des Wildcats de Wichita Falls, dans la NAHL, jusqu’à ce que l’équipe cesse ses opérations.

STATISTIQUES EN 1979-80

Parties jouées: 61

Buts: 7

Passes: 13

Points: 20

Minutes de punition: 145

CARRIÈRE LNH