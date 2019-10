Nordiques 1979-1980: Pierre Lacroix, une recrue qui a surpris

En sélectionnant Pierre Lacroix avec le 104e choix au repêchage de 1979, les Nordiques devaient logiquement s’attendre à ce que le défenseur se développe à long terme au sein de l’organisation. Le natif de Sainte-Foy a fait encore mieux en s’implantant à la ligne bleue dès cette première saison de l’équipe dans la LNH.

Lacroix n'aura finalement disputé que trois saisons complètes et une partie d’une quatrième dans l’uniforme des Nordiques, mais, dès le premier camp d’entraînement, il a fait forte impression.

À l’issue d’une saison junior avec les Draveurs de Trois-Rivières, il a été sacré meilleur joueur au pays en vertu d’une récolte de 137 points. Lacroix était alors animé des plus grands espoirs. Il a toutefois glissé à l’encan amateur après avoir connu un tournoi de la Coupe Memorial décevant.

«Je n’avais pas bien performé en raison d’une entorse à la cheville et je n’aurais pas dû jouer. Pour les dépisteurs, ça a paru très décevant, mais je savais que j’avais ma place. J’ai connu un très bon camp avec les Nordiques et le fait d’avoir été choisi en cinquième ronde m’avait fouetté», se rappelle celui qui a participé au tout premier but des Nordiques dans la LNH en fournissant une aide sur le filet de Réal Cloutier.

«J’étais déjà très fier de me retrouver au camp avec les vedettes de l’équipe, et encore plus de jouer dans la cour des grands. C’était extraordinaire de me retrouver sur la glace pour ces premiers moments des Nordiques dans la Ligue nationale. Les partisans étaient tellement fiers de leur équipe et étaient derrière nous tout le temps», ajoute-t-il.

Face au Canadien

Lacroix a réalisé que cette nouvelle équipe était enfin prise au sérieux à compter du 28 octobre, quand elle a renversé le tout-puissant Canadien au compte de 5-4 dans un Colisée hystérique.

«Dès qu’on a gagné ce match-là, tout a changé. Ça se “pompait”, c’était épouvantable! On parlait une semaine à l’avance des parties qu’on allait jouer contre eux», dit-il.

Seul francophone à la défense

À l’époque, Pierre Lacroix s’avérait l’unique joueur francophone de la brigade défensive. Il a même exigé, en compagnie de Michel Goulet, que son premier contrat soit rédigé en français.

«Ce n’était pas une question d’idéologie politique. On voulait juste s’assurer d’être en mesure de bien comprendre le contrat. Je n’avais pas joué dans des milieux anglophones à l’époque et je n’avais pas non plus appris l’anglais à l’école. C’est drôle, parce que les saisons suivantes, c’était tout le contraire, on s’est retrouvés une gang de Québécois en défensive», s’est amusé Lacroix en faisant référence aux Dave Pichette, Normand Rochefort, André Dupont, Mario Marois et Jean Hamel.

Carrière écourtée

Dès 1982, c’était la fin de l’association entre les Nordiques et Lacroix, qui était échangé aux Whalers de Hartford. Après 56 matchs avec les ancêtres des Hurricanes, le défenseur a eu l'aorte perforée dans un accident d’auto et s’est retrouvé deux ans loin de la glace avant de terminer sa carrière en Suisse et en France.

C’est la période à laquelle il a pris goût à l’étude par correspondance, ce qui l’a conduit quelques années plus tard à une deuxième vie dans le domaine des services financiers.

PIERRE LACROIX AUJOURD’HUI

Pierre Lacroix travaille activement dans le domaine des services financiers depuis 1993. Il travaille aujourd’hui pour la compagnie Peak et compte certains anciens Nordiques, dont Pierre Plante, parmi ses plus fidèles clients. Au début des années 2000, il s’est aussi impliqué dans le monde du hockey à titre d’entraîneur-chef du Blizzard du Séminaire Saint-François, pendant deux saisons et demie.

STATISTIQUES EN 1979-80

Parties jouées: 76

Buts: 9

Passes: 21

Points: 30

Minutes de punition: 45

CARRIÈRE LNH