Nordiques 1979-1980: Pierre Plante a été ébranlé de quitter New York pour Québec

Au printemps 1979, quelques semaines à peine après que Québec eut officiellement joint les rangs de la Ligue nationale, Pierre Plante échappait la Coupe Stanley en finale avec les Rangers, face au Canadien. L’attaquant de Valleyfield a ensuite vécu un choc en apprenant qu’il quittait les finalistes pour se diriger vers une équipe d’expansion.

Plante, un Québécois qui avait été repêché au neuvième rang par les Flyers en 1971, a connu du succès avec les Blues de St. Louis avant de prendre la route de Chicago et de New York, où il croyait être installé pour quelques saisons avant de tirer sa révérence.

Le sort en a voulu autrement, car il est passé aux Nordiques par la vo sie du repêchage d’expansion.

«Je n’avais absolument rien contre Québec ni les Nordiques, mais le fait de m’en aller là m’avait dérangé au départ parce qu’on venait de faire la finale à New York et je pensais qu’on avait tous les éléments en place pour être encore parmi les prétendants.»

Photo d'archives

«Je me voyais connaître une belle fin de carrière avec les Rangers et je ne m’attendais pas du tout à m’en aller à Québec, mais honnêtement, j’ai passé du très bon temps avec les Nordiques en fin de compte», a-t-il expliqué.

Une seule saison

Celui qui frôlait alors la trentaine n’a finalement enfilé l’uniforme fleurdelisé que pendant cette unique saison.

«Mon contrat a été racheté et ça a fini en queue de poisson. C’est dommage, j’étais super impressionné de jouer avec des gars talentueux comme [Réal] Cloutier et [Marc] Tardif.

«Dans le Colisée, on sentait vraiment que les partisans étaient fiers de vivre ces premiers instants dans la ligue. J’aurais voulu qu’on gagne plus pour stimuler encore davantage les amateurs, mais chaque soir on s’est mis à l’ouvrage et les amateurs ont apprécié ça», croit-il.

Photo d'archives

Un seul regret

De son bref passage avec les Nordiques, Pierre Plante ne retient aujourd’hui qu’un seul regret. À la fin de la décevante saison inaugurale de 1979, il s’était permis de vives critiques de l’entraîneur-chef Jacques Demers et de son adjoint André Boudrias, qu’il avait notamment qualifiés d’«incompétents».

À ce jour, c’est une déclaration qu’il aurait voulu revoir.

«C’est quelque chose que j’ai dit sur la frustration du moment. Je sentais que toutes sortes de magouilles se passaient dans l’équipe et j’ai parlé, mais je n’aurais jamais dû dire ça. Sur le coup, ça faisait mal de perdre, mais ce n’était pas la bonne manière de faire les choses et ça a mal fini pour moi à Québec», s’est exprimé Plante.

Après un camp d’entraînement infructueux à l’été suivant, ce dernier a été remercié et a du même coup accroché ses patins.

PIERRE PLANTE AUJOURD’HUI

Après sa carrière de joueur, Pierre Plante a joué pour les Légendes de la LNH jusqu’à la fin des années 1990, en plus de travailler pour la compagnie d’équipements de hockey Itech. Il a également travaillé dans le domaine de la vente de chariots élévateurs à Valleyfield avant de devenir superviseur d’entrepôt. Il est à la retraite depuis cinq ans.

STATISTIQUES EN 1979-80

Parties jouées: 69

Buts: 4

Passes: 14

Points: 18

Minutes de punition: 68

CARRIÈRE LNH