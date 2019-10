Nordiques 1979-1980: une fin de carrière idéale pour Richard Leduc

Après un exil de cinq ans en dehors des murs de la LNH, Richard Leduc a vécu l’arrivée des Nordiques dans le circuit comme un heureux coup double. D’une part, la ville de Québec était en liesse et, d’autre part, il obtenait une chance inespérée de renouer avec la cour des grands.

Après une carrière junior couronnée de succès à Trois-Rivières, Leduc a été repêché par les Golden Seals de la Californie, en troisième ronde du repêchage de 1971. C’est cependant avec les Bruins qu’il a fait ses premiers pas dans la Ligue nationale, en 1972.

Or, au terme de deux saisons à faire la navette entre Boston et le club-école, c’est à regret que Leduc a tourné le dos à son rêve pour enfiler l’uniforme des Crusaders de Cleveland, dans l’AMH.

Photo d'archives

«J’ai vraiment laissé la LNH à contrecœur, mais, à cette époque, Cleveland m’offrait pas mal plus d’argent que n’importe quelle autre équipe de la LNH, et j’ai fait le saut. J’ai vite réalisé que c’était un gros calibre quand même, mais je continuais d’espérer revenir un jour dans la LNH», raconte-t-il.

Un long détour

En plus de Cleveland, l’attaquant a ensuite poursuivi son tour d’horizon de l’AMH à Cincinnati et Indianapolis, avant d’aboutir à Québec en 1978, la saison avant la fusion qui permettrait aux Nordiques d’intégrer les rangs de la Ligue nationale.

«J’étais tellement content d’avoir la chance de revenir», rit-il de bon cœur, encore aujourd’hui.

Photo d'archives

«Par contre, rien n’était fait! Il fallait que je perce l’alignement. Il a toujours fallu que je me batte pour un poste dans cette ligue et ce n’était pas différent. Pour moi, le plus beau sentiment, dans tout ça, demeure le moment où j’ai su que je faisais le club», enchaîne-t-il.

Des moments marquants

Leduc ne s’est pas seulement taillé une place au sein de l’équipe, il a terminé la saison avec une récolte honorable de 21 buts. Il était même sur la glace du Colisée pour la toute première présence des Nordiques sur la glace dans la LNH, en compagnie de Gilles Bilodeau, Pierre Plante, Gerry Hart, Garry Lariviere et Goran Hogosta.

Dès la saison suivante, après seulement 22 matchs, le rêve prenait fin, mais le hockeyeur originaire de L'Île-Perrot ne changerait rien au scénario.

Photo d'archives

«Le fait de vivre ces moments à Québec, c’était grand et gros. Toute la ville voulait une équipe de la LNH, au même titre qu’elle en veut une aujourd’hui. Je me souviens encore des cérémonies d’avant-match avec René Lévesque, à quel point c’était électrique.

«Autant j’avais été fier, à Boston, de percer une première fois, autant je l’étais à Québec, de pouvoir revenir. J’ai pu participer à la rivalité contre le Canadien, où, à chaque match, la pression était celle d’un septième match en séries. À la fin, je savais mes jours comptés parce que je suivais difficilement le tempo. Je l’acceptais et j’étais très content que ça se termine de cette façon», dit celui qui assure qu’aujourd’hui encore le hockey le suit partout grâce à des amateurs qui le reconnaissent et lui impriment ses statistiques de l’époque.

RICHARD LEDUC AUJOURD’HUI

Pendant 28 ans, après sa carrière sur la glace, Richard Leduc a distribué le courrier comme facteur à Pierrefonds et Montréal. À la retraite de ce deuxième métier depuis 10 ans, il assouvit aujourd’hui sa passion pour le golf à titre de préposé aux départs du Club de golf Val-Morin, dans les Laurentides.

STATISTIQUES EN 1979-80

Parties jouées: 75

Buts: 21

Passes: 27

Points: 48

Minutes de punition: 49

CARRIÈRE LNH