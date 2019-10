Pêches épicées au miel

2. Dans une grande casserole en acier inoxydable, combiner le sucre, l’eau et le miel. Porter à ébullition à feu moyen-vif en remuant jusqu’à dissolution du sucre. À feu doux, ajouter les pêches une couche à la fois et chauffer pendant environ 3 min par couche jusqu’à ce qu’elles soient chauffées de part en part.

3. À l’aide d’une cuillère à égoutter, entasser les pêches chaudes dans les bocaux chauds, côté cavité vers le bas, en faisant se chevaucher les couches pour laisser un espace d’au moins 1 cm (1⁄2 po) sur le dessus. Ajouter un bâton de cannelle, 1⁄4 c. à café (1⁄4 c. à thé) de piments de la Jamaïque et 1⁄8 c. à café (1⁄8 c. à thé) de clous de girofle dans chaque bocal. Loucher du sirop chaud dans le bocal pour couvrir les pêches, en laissant un espace libre de 1 cm (1⁄2 po). Éliminer les bulles d’air et ajuster l’espace libre au besoin en ajoutant du sirop chaud. Essuyer le rebord. Centrer le couvercle sur le bocal. Visser la bague jusqu’au point de résistance, puis visser de nouveau du bout des doigts.