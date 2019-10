Quel pouvoir pour le Bloc québécois?

Des Québécois au pouvoir comme le font miroiter les libéraux et les conservateurs ? Ou une voix forte pour le Québec à Ottawa, comme le promet le Bloc québécois ?

La réalité, c’est que les libéraux seraient plus enclins à négocier avec les néo-démocrates et les verts. On imagine mal Justin Trudeau renoncer définitivement à contester la loi 21 après avoir plaidé qu’il serait irresponsable de le faire.