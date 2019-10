Réussir ses conserves comme nos grands-mères

La conservation des aliments fait depuis toujours partie des préoccupations de l’homme, qui n’a cessé de mettre en pratique différentes méthodes, comme le séchage, le fumage, la salaison, la congélation, le saumurage, la mise sous vide, la lactofermentation, la surgélation, etc. En cette saison d’abondance, Le Journal met en lumière une méthode éprouvée faisant partie de nos traditions, puisque nos grands-mères et nos arrière-grands-mères l’ont utilisée bien avant nous. Il s’agit de la mise en conserve.

3 bonnes raisons de faire des conserves Photo Adobe Stock

1. Gagnez du temps, car il suffit d’ouvrir un pot rempli de bons fruits ou de légumes pour accompagner la pièce maîtresse de votre repas ou d’un dessert. Et lorsque c’est le plat principal, comme des boulettes, du chili ou de la sauce à spaghetti, qui est mis en conserve, il n’est presque pas nécessaire de cuisiner !

2. Libérez votre réfrigérateur, car les bocaux peuvent être remisés dans le garde-manger ou dans la chambre froide, à l’abri de la lumière pour éviter que leur contenu change de couleur.

3. Mangez vos fruits et légumes d’ici préférés en toutes saisons. Des asperges à Noël et des fraises en février, c’est possible !

5 étapes faciles pour se régaler

1. Préparation des bocaux

Symboles du temps des conserves, les pots Mason et leur couvercle en deux parties sont certainement les contenants les plus populaires au moment de mettre des délices automnaux en pots. Avant de les remplir, ils doivent être nettoyés, puis stérilisés en les déposant dans l’eau bouillante pendant 15 minutes. Yoland Bouchard, confiturier artisan et président de la Conserverie du Quartier, suggère aussi de les mettre au lave-vaisselle, sans toutefois ajouter du savon. Pendant la préparation de la recette, les pots et couvercles peuvent sécher à l’air libre sur un linge propre. Surtout, il faut éviter de les assécher avec un linge qui pourrait les contaminer. Dix minutes avant la mise en pot, il suffit de les placer au four à 350 degrés pour terminer le séchage et les réchauffer.

2. Mise en conserve

Pour réaliser cette étape, les pots doivent être bien chauds et la température de la recette doit atteindre 85 °C ou plus, et ce, jusqu’au moment d’empoter le dernier bocal, explique M. Bouchard. Les bocaux remplis en laissant un espace libre de 1,25 cm sont ensuite essuyés à l’aide d’un linge propre à l’intérieur et à l’extérieur du goulot, avant de les fermer à l’aide des couvercles et des bagues.

S’il s’agit de marinades ou de confitures contenant des agents de conservation, comme du sucre, du sel, du vinaigre ou un alcool, il est parfois possible de simplement refermer les couvercles des pots, de s’assurer qu’ils scellent dans les 24 heures suivantes et de les entreposer. Toutefois, selon la recette choisie, il se peut qu’un traitement thermique soit nécessaire.

3. À l’eau bouillante

Déterminer l’acidité des aliments à mettre en conserve sur une échelle de pH de 0 à 14, vous permettra de décider alors la technique de mise en conserve à privilégier. Les aliments acides (valeurs de pH inférieures à 4,6), comme les tartinades, les fruits et jus de fruits, les salsas, les relishs, les chutneys, les condiments, les marinades et les tomates, doivent être traités dans une marmite de mise en conserve à l’eau bouillante, précise Le grand livre des conserves de Bernardin, publié aux Éditions de L’Homme. Les pots fermés sont alors déposés dans une marmite d’eau bouillante, au moins 2,5 cm d’eau chaude recouvrant le dessus des pots. Lorsque le point d’ébullition est atteint, on laisse bouillir pendant 10 minutes. Il est ensuite temps d’éteindre le feu, de retirer le couvercle de la marmite, puis d’attendre cinq minutes avant de sortir les bocaux sans les faire basculer. Les bocaux chauds doivent être déposés sur un linge, pour éviter le choc thermique avec un comptoir froid.

4. Dans l’autoclave

Les produits peu acides (pH supérieur à 4,6), comme les légumes, les volailles, les viandes, les fruits de mer, les gibiers, les ragoûts, les soupes, les sauces à spaghetti, etc., doivent être soumis à un traitement de chaleur sous pression dans un autoclave, en suivant la méthode proposée par le fabricant.

« Contrairement aux fruits et aux marinades, les aliments à faible acidité nécessitent une exposition plus intense à la chaleur pour détruire les bactéries toxinogènes. La seule méthode recommandée aujourd’hui consiste à traiter les aliments faibles en acidité dans une marmite à pression ou marmite autoclave, à une altitude de 305 m au moins au-dessus du niveau de la mer, ce qui permet d’atteindre une température de 116 °C (240 °F), indique Le grand livre des conserves de Bernardin, publié aux Éditions de L’Homme. Il est très important, pour la mise en conserve d’aliments à faible acidité, de suivre des recettes de mise en conserve éprouvées et actualisées, indiquant une méthode, un temps et une température de traitement corrects pour assurer la destruction des bactéries putréfiantes ».

5. Sceller

Quelle que soit la technique utilisée, si les pots ne se sont pas scellés à l’intérieur de 24 h, ceux-ci doivent être déposés au réfrigérateur. C’est-à-dire que, si le couvercle ne fait pas pop, le son indiquant qu’il est bien scellé, ou si, à la pression du doigt, il s’enfonce et reprend sa forme, c’est qu’il n’est pas scellé. Il faut alors le déposer au réfrigérateur et consommer dans la semaine ou mettre dans un pot en plastique et le congeler.

7 accessoires essentiels Photo courtoisie, Starfrit Photo courtoisie, Quincaillerie Dante Photo courtoisie, Starfrit Photo courtoisie, Starfrit

La mise en conserve nécessite quelques accessoires indispensables, qui se trouvent peut-être déjà dans votre cuisine. Des bocaux de type Mason dotés de couvercles en deux morceaux : un couvercle qui ne s’utilise qu’une seule fois pour assurer son étanchéité et une bague. Une marmite munie d’un support à bocaux ou un autoclave, selon le traitement de chaleur utilisé. Un chaudron pour la préparation de la recette ainsi qu’une cuillère en bois pour mélanger. Une écumoire en acier inoxydable permettant de retirer la mousse qui se forme au-dessus des confitures. Pour réduire l’écume, M. Bouchard conseille de frotter la marmite avec un peu de beurre avant la cuisson. Un thermomètre pour s’assurer que la température de la recette atteigne bien le minimum de 85 °C requis pour l’empotage. Des pinces à bocaux et une baguette à couvercle magnétisée pour une manipulation sécuritaire des couvercles et bocaux chauds. Une louche et un entonnoir pour remplir les pots sans gâchis. Note : Tout ce matériel doit être d’une propreté irréprochable, et il est important d’éviter le cuivre et le fer, mais plutôt privilégier l’acier inoxydable. 5 conseils de pros

1. Pour des confitures et marinades éclatantes de saveur, choisir des fruits et des légumes bien frais et en bon état. « De mauvais fruits n’ont jamais fait de bonnes confitures », explique M. Bouchard dans son livre Le temps des confitures, publié aux Éditions de L’Homme.

2. Il est important de toujours respecter les quantités de sucre, de sel et de vinaigre dans vos confitures et marinades, souligne M. Bouchard, car ils ont un rôle à jouer dans la conservation des aliments. De plus, la gelée risque de ne pas figer.

3. Utiliser de bons ingrédients, comme un vinaigre blanc de qualité qui préservera la couleur des aliments, assurera la conservation des marinades et évitera que les fruits et légumes ramollissent. Pour le sucre, privilégier le sucre blanc, le sucre à fruits ou de la cassonade. Et surtout, toujours mettre les bonnes quantités !

4. Concocter de petites quantités à la fois, de 8 à 10 pots par exemple, comme le fait la Conserverie du Quartier, car plus le sucre est cuit, plus il change de couleur et développe un goût de caramel brûlé. Il est également plus facile de garder la chaleur des pots et de la préparation lors de la mise en conserve.