Se peut-il?

Question de même : est-ce sérieux ? Même si vous faites un mont Royal de promesses, ça change quoi ? Vous ne les tenez pas. Cette diarrhée d’engagements et de belles paroles ne sont que des mensonges, des hâbleries. C’est pour le fun, et vous le savez très bien. Ces débats sont aussi irréels (phony) que le reste, alors que les stratèges ont décidé qui attaquer et qui épargner avant même que le puck soit en jeu. De la foutaise, et après avoir vu Justin faire le guignol pendant quatre ans et après avoir suivi le vaudeville de Donald Trump depuis trois ans, je me demande si ce n’est pas n’importe qui... qui peut diriger un pays. Les mensonges gros comme le ciel, la corruption à fond mon Léon, des conflits risqués avec la Chine, la Corée du Nord et autres pays sulfureux, mais dans les faits, il ne se passe rien. Comme si, en coulisse, il y avait quelqu’un qui disait : « Laissez ces demeurés de surface, ces anchois vous changer les idées, nous, ici, on va diriger l’économie, les grandes politiques pour le bien du peuple, et il ne se produira rien de grave. »

ON FAIT QUOI ?

Ils sont là à se traiter de tous les noms et, vite de même, s’il est un point sur lequel il y a unanimité, c’est qu’ils sont tous incompétents et incapables. Trudeau le dit au sujet de Scheer, qui le dit au sujet de Blanchet, qui le dit au sujet de Bernier, qui le dit au sujet de Singh, etc. Alors, devant un tel courant, il faut les croire. Vous êtes des pas bons, des menteurs, des irresponsables et, visiblement, aucun de vous n’a un programme capable de nous aider.

On fait quoi ? On peut-tu engager une compagnie privée ?

EN VEILLANT...

« La 21 toctoble prochaine, vaté pur une patti qui vu ressemblew. » (Andrew Scheer)

Réchauffement de la planète, on s’ajuste. Nouveau sur le marché : abri Tempo avec toit ouvrant.

« Octobre » veut dire huit, mais c’est le dixième. Ça doit être l’inflation.

Conseil de ski nautique dans un débat politique : quand tu plantes, lâche la corde.

Essayez le nouveau karaoké fédéral. Facile, c’est toujours la même chanson.

À DEMAIN

Une minute, c’est très long quand t’es du mauvais côté de la porte de la salle de bain.