Tailleurs coordonnés

L’automne 2019 est assurément la saison du tailleur coordonné. On le retrouve partout et dans sa forme la plus classique. Ainsi le tailoring retrouve ses lettres de noblesse au profit du mouvement sportswear qui, lui, semble s’essouffler. Les carreaux, les rayures fines, le pied-de-poule et le Prince-de-Galles sont les tissages de prédilection. La touche luxe du velours et du corduroy, ainsi que des teintes vibrantes viennent compléter l’offre.

Côté stylisme, la simplicité de l’ensemble offre de multiples déclinaisons : un look strict comme Jessica Biel avec une chemise, un total look comme Storm Reid avec un chandail à col roulé, un look fantaisiste comme Zendaya avec une blouse foulard à pois, un look élégant comme Michelle Pfeiffer avec une camisole en soie ou encore un look grunge comme Ashlee Simpson avec un t-shirt.

Carreaux

Photo d'archives, AFP Photo d'archives, AFP Photo courtoisie Ashlee Simpson et Michelle Pfeiffer ont craqué pour le tailleur à carreaux et l’ont personnalisé chacune à leur façon. Pfeiffer a rehaussé la luxueuse création Brunello Cucinelli d’une camisole en soie, alors que Simpson a préconisé une allure mod avec un t-shirt écourté et des richelieus plateforme pour son look signé Boohoo.

Couleur

Photo d'archives, AFP Photo d'archives, AFP Photo courtoisie Photo courtoisie Martha Hunt, en Boohoo, et Kristen Stewart, en Petar Petrov, ont opté pour la silhouette garçonne, un tantinet trop grande. Pour alléger le tout, l’une bascule la veste à l’arrière pour dégager sa bralette, tandis que l’autre enfile la veste à même la peau et choisit un pantalon qui dévoile la cheville. Les versions des marques Landscape et Tristan sont plus ajustées et donc moins temporelles. Velours et corduroy Photo d'archives, WENN.com Photo d'archives, AFP Photo courtoisie La texture veloutée injecte une touche de luxe aux tailleurs à la coupe 70 d’Olivia Wilde et de Zendaya Coleman. Les deux actrices ont coordonné leur tenue à des blouses foulards, la version classique de Dundas pour Wilde et une interprétation volumineuse Tommy Hilfiger x Zendaya pour Coleman. Rayures Photo d'archives, AFP Photo courtoisie Casser le look banquier d’un tailleur à rayures comme l’a fait Jessica Biel. Elle a agencé sa tenue Louis Vuitton à une chemise tachetée et une ceinture à boucle western. Quant à la boutique Simons, c’est à l’aide d’un t-shirt et d’un foulard au cou qu’ils ont réussi la touche de nouveauté. Motifs Photo d'archives, AFP Photo AFP Les deux jeunes actrices ont interprété la tendance sans verser dans un look trop mature. Elsie Fisher y est allée d’un costume rose au fini croco de Drome, accessoirisé de bottes blanches et d’une chemise ornée d’un nœud noir. Storm Reid a fait honneur à son amie Zendaya en enfilant un look monogramme de la collection Tommy Hilfiger x Zendaya. Attention à la confection Photo AFP Quelle déception lorsque j’ai vu cette photo de Halle Berry. L’actrice habituellement toujours sublime manquait carrément d’agencement et de lustre dans ce trois-pièces House of Holland. Un look magnifique, n’eût été la piètre confection et le mauvais choix de taille.

Donne ta veste