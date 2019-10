Troisième lien: les conservateurs accusés «d’alimenter le cynisme»

Trois projets d’infrastructure sont explicitement promis par les conservateurs, dont la construction d’un troisième lien entre Québec et Lévis. Or, la promesse n’est pas chiffrée, dénoncent en bloc quatre candidats libéraux de Québec, évoquant le souvenir du gouvernement de Stephen Harper qui n’avait pas donné suite à sa promesse de contribuer à la réalisation du Centre Vidéotron.

Les promesses du Parti conservateur en matière d’infrastructure ont fait réagir les députés Jean-Yves Duclos et Joël Lightbound, ainsi que les candidats Antoine Bujold et Annie Talbot, qui ont fait une sortie commune pour tirer à boulets rouges sur le plan économique de la formation politique d’Andrew Scheer.

« Ici, à Québec, on a l’habitude de voir les candidats et les élus conservateurs faire des annonces très électoralistes. Ça montre à quel point ça ne les dérange pas d’alimenter le cynisme de la population de Québec, entre autres sur leur engagement vis-à-vis le troisième lien », a accusé le député Joël Lightbound, flanqué du ministre Jean-Yves Duclos et des candidats Antoine Bujold et Annie Talbot.