Trouver l’âme pour entreprendre

Marie-Ève Chamberland a longtemps refusé le fait qu’elle était une entrepreneure dans l’âme. C’est finalement en pensant à sa grand-mère maternelle, récemment décédée, qu’elle a eu l’idée de créer Cadeau du ciel, qui offre des produits et des services pour faciliter le deuil.

« Ils ont révélé que j’avais le profil entrepreneurial à 100 %, pas tout à fait celui qui est recherché dans une grande organisation ! Mais j’ai dit : non merci, ce n’est pas pour moi. »

« Ma grand-mère, qui a toujours été une source d’inspiration pour moi, était décédée depuis peu. Je me suis dit que ce serait un cadeau du ciel si ma fille pouvait la connaître. »

Elle venait de trouver le nom et le concept de son entreprise, « la seule en Amérique du Nord à offrir un accompagnement dans le deuil ».

Elle a établi une collaboration avec le comédien, animateur et conférencier Jean-Marie Lapointe pour offrir le service Hymne à la vie, soit l’organisation d’une cérémonie-hommage pour une personne en fin de vie.

En plus de la vente en ligne, Marie-Ève mise sur les partenariats comme stratégie de commercialisation.

Elle vient d’établir une association avec le distributeur de produits funéraires Victoriaville & Co., qui devient également un partenaire financier de la PME qui compte aujourd’hui 12 employés.

Après, elle compte bien développer les marchés de l’Ontario et des Maritimes avant de s’attaquer aux États-Unis.

« J’ai compris que l’entrepreneur peut être l’accélérateur ou le frein de son entreprise. Je me suis outillée et je n’ai pas hésité à aller chercher des conseils. J’ai aussi été à l’écoute de mes besoins. À cause de l’insécurité financière, j’ai choisi d’avancer, mais à mon rythme. Je suis très fière de mon parcours. »