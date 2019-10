Un commanditaire de luxe pour Bianca Andreescu

La jeune sensation du tennis canadien Bianca Andreescu a annoncé un partenariat avec la marque Rolex, samedi.

«Je suis excité de vous annoncer que je fais officiellement partie de la famille Rolex, a écrit la plus récente championne des Internationaux des États-Unis sur ses réseaux sociaux. Je suis impatiente de travailler avec l’équipe Rolex.»

Andreescu est la nouvelle sensation féminine du tennis, elle qui détient le cinquième rang mondial. En 2019, elle a connu une incroyable ascension, amorçant l’année au 152e échelon. Récemment, l’athlète de 19 ans a perdu en quart de finale du tournoi de Pékin, face à la Japonaise Naomi Osaka. Il s’agissait de sa première défaite depuis le mois de mai.

Parmi les joueurs et les joueuses commandités par Rolex, on retrouve notamment Milos Raonic, Roger Federer, Angelique Kerber et Caroline Wozniacki.