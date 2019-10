Un stade d'une «Negro league» pour relancer une ville du New Jersey

Comme je l'ai fait la semaine dernière, je serai un peu moins politique pour la fin de semaine.

Ce matin j'ai décidé de vous parler d'histoire. Vous saviez peut-être déjà que le baseball, comme le reste de la société américaine, a été touché par le racisme, la discrimination et la ségrégation. Si au XIXe siècle quelques joueurs de couleur ont pu fouler les mêmes terrains que les joueurs blancs, avant la Deuxième Guerre Mondiale on développera des circuits réservés aux gens de couleur. Ces ligues seront actives de 1920 à 1950. Le succès de Jackie Robinson et de ceux qui le suivront dans le baseball majeur entraînera la disparition des Negro Leagues.

La ville de Paterson au New Jersey mise maintenant sur la réfection du Hinchliffe Stadium pour relancer une communauté durement éprouvée. Le symbole est fort aux yeux des dirigeants de la ville, relancer la ville passe par la réfection et le retour glorieux d'un ancien stade des Negro Leagues.

Non seulement on souhaite en faire un musée, mais pourquoi ne pas en profiter pour faire un complexe sportif moderne pour les habitants de Paterson.

Photo Friends of Hinchliffe Stadium

Le stade est abandonné depuis 1997, mais il est un rare stade de cette époque qui n'a pas été détruit. Symboliquement on veut débuter les travaux en 2020 pour marquer le centenaire du début des opérations des Negro Leagues. Ce n'est pas la première fois qu'on avance la possibilité de redonner du lustre à ce petit joyau Art déco, mais le pessimisme des habitants de Paterson a souvent eu raison de la volonté des promoteurs. Cette fois serait la bonne!

Il m'arrive souvent de traverser le New Jersey sans m'y arrêter, mais la revitalisation de la communauté et du stade constitueront deux bonnes raisons de visiter Paterson lors de ma prochaine expédition. Si comme moi vous appréciez l'histoire et le baseball, je vous laisse ici un lien vers un article du New York Times sur le sujet, ainsi que le lien pour la page Facebook du regroupement «Friends of Hinchliffe Stadium» .