Un top rouge pour le long week-end!

Catherine et Pierre Breton, Bourgueil 2018, Épaulé Jeté

27 $ - Code SAQ 12260037 — 13,5 % - 1,3 g/l

En 2018, la vallée de la Loire (comme la majeure partie du vignoble français) a bénéficié d’un été hyper chaud et sec, après un mois de juin pluvieux. Résultat : un millésime de qualité exceptionnelle — que certains comparent déjà au sublime 1947 — dans toute la vallée.

Ce bourgueil de Catherine et Pierre Breton illustre bien l’esprit du millésime : structuré, intense et plein en bouche, sans toutefois verser dans les goûts de confiture ni la sucrosité. Comme si la nature avait concentré tous les éléments à égale mesure.

L’amateur de cabernet franc y retrouvera les parfums caractéristiques de poivre et de poivrons rouges rôtis, portés par une trame mûre et soyeuse, mais tissée de tanins juste assez granuleux, qui apportent du relief et une agréable sensation de fraîcheur à l’ensemble. Long, savoureux et on ne peut plus typé des vins de Bourgueil par son élégance.

Une très belle bouteille pour le long week-end.

Santé!

$$$ - ★★★ ½

