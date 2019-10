Une aérogare moderne qui accueillera des joueurs de la LNH

On y trouve à peu près tout ce qu’il y a dans les grandes aérogares : un comptoir d’enregistrement, une salle d’attente avec fauteuils inclinés, un restaurant, un lounge VIP avec vue sur les pistes et un poste de contrôle de sûreté. Un carrousel à bagages sera bientôt installé.

Le contrat de Swift s’ajoute à celui, plus lucratif encore, que Chrono a signé plus tôt cette année avec la mine de fer Baffinland, située au Nunavut. À l’aide d’avions Boeing 737, Chrono réalise de six à huit vols par semaine entre Saint-Hubert et la mine, transportant employés, denrées et matériel.