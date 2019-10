Varloper Trudeau et... s’occuper de l’eau!

François Legault a réussi à imposer le thème de la laïcité dans la campagne fédérale, et à placer Justin Trudeau en porte-à-faux avec la volonté des Québécois. C’est bien, mais souhaitons que les révélations sur la qualité de l’eau dans les écoles éveillent d’autres sentiments d’urgence.

Le chef de la CAQ devait signaler le changement de ton du premier ministre fédéral sortant après le débat en anglais. Justin Trudeau ne se limitait plus à laisser une porte ouverte, il s’est carrément vanté d’être le seul chef à assumer qu’il faille intervenir dans la contestation de la loi québécoise sur la laïcité.

Sa sortie aurait pu être plus forte encore, mais le premier ministre du Québec souhaite respecter son engagement de ne pas se mêler de « pour qui on vote » le 21 octobre.

Dans le caucus caquiste, on ne se gêne pas pour dénoncer l’intention annoncée du Tom Cruise automatisé, qui supportera la contestation de la loi interdisant le port des signes religieux pour les personnes en autorité au Québec.

En parallèle, beaucoup plus campé, le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé, a lancé « le 21 (octobre), on protège la 21 ! »

De l’eau et du plomb

Des analyses récentes ont démontré que l’eau des fontaines dans différentes écoles contient des quantités de plomb et de cuivre supérieures aux normes de Santé Canada.

Les ministres de l’Éducation et de la Famille ont envoyé une directive aux directions d’écoles et de garderies pour que leur eau soit analysée sans plus tarder.