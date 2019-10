5 activités pour le long week-end

C’est en cette période de l’année que les amants de la nature ont rendez-vous avec les Grandes Oies des neiges à la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, à Saint-Joachim. Le 8 octobre dernier, on en dénombrait 19 300. Celles-ci peuvent notamment être observées à partir des sentiers L’Écart, Le Souchet et le Bois-Sent-Bon. De plus, les naturalistes de la réserve présentent l’activité Gros plan sur les oies jusqu’au 27 octobre, et des animations sur le baguage d’oiseaux sont offertes jusqu’au 21 octobre, en collaboration avec l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac. Découvrez également le sentier Les Chutes, qui est accessible depuis ce printemps et qui inclut une série d’escaliers et quatre belvédères, en plus d’offrir une vue spectaculaire sur trois chutes du ruisseau de la Friponne.