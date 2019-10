À propos de la froideur de certaines mères

Mon Dieu que je me suis retrouvée dans l’une des lettres publiées dans votre chronique de ce matin. Celle portant le titre « Comment supporter la froideur d’une mère ? » Je suis ce type de mère « froide ». Et ma mère l’était aussi.

J’aime mes enfants tout comme j’aime mes petits-enfants. Mais je ne suis pas du tout démonstrative. Je leur manifeste mon amour de manière différente, comme en leur faisant des surprises, ou en ayant des petites attentions envers eux, mais jamais je ne le fais par des gestes affectueux. Ce n’est pas dans ma nature de faire ça.

Je sais qu’une de mes filles en a souffert, d’ailleurs elle ne me parle plus depuis dix ans et j’en suis désolée. Ce n’est pas une mère comme moi qu’elle aurait voulu avoir, mais c’est une mère comme moi qu’elle a eue. Comme vous le soulignez à la signataire de la lettre, je me comporte avec mes enfants de la même façon que j’ai été élevée par ma mère.

C’est pourquoi je souhaite passer un message à la signataire de cette lettre « Une fille anxieuse » pour lui dire que tout comme moi j’aime mes enfants, sa maman l’aime vraiment, même si ce n’est pas de la façon qu’elle le voudrait. En connaissance de cause, je lui suggère d’informer sa mère de son besoin d’affection, ou plutôt de manifestations affectueuses, et je suis certaine qu’elle va en tenir compte et essayer plus souvent de lui exprimer en gestes, l’affection qu’elle lui porte.

Une maman et mamie froide

Le principe sur lequel vous établissez votre théorie, à savoir que parce que vous avez été élevée par une mère qui n’avait aucune propension pour les manifestations affectueuses ça vous a rendue comme elle, n’est pas totalement exact. Car, à ce compte, votre fille devrait être comme vous et elle ne l’est pas. Je pense que notre façon d’être et de nous comporter puise sa source dans notre tempérament, c’est-à-dire dans notre humeur innée, ainsi que dans notre caractère, lequel naît de la confrontation entre ce tempérament et l’environnement. Autrement dit, il est le résultat d’un apprentissage social. Bonne suggestion que de dire à cette personne d’exprimer ouvertement à sa mère son besoin affectif. La plupart du temps, c’est à force de se faire dire les choses qu’on les intègre et qu’on fait un bout de chemin vers l’autre.