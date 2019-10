De l’importance du respect de soi

Je suis toujours étonnée de lire dans votre Courrier les histoires de femmes qui supportent des violences inacceptables à leur endroit. Comme si on ne leur avait jamais dit que ce doit être tolérance zéro à n’importe quelle forme de violence. J’ai vécu dans une famille où la violence était monnaie courante. Mon père était violent et ma mère était violente. Mais jamais je ne l’ai été moi-même. Ça m’a immunisée contre une telle dérive.

J’ai quitté rapidement la demeure familiale dès que j’en ai eu les moyens. Et je réduis mes relations avec le reste de ma famille au minimum. Le premier garçon qui a croisé ma route était un violent que j’ai vite débusqué. Il a frappé un mur quand il a voulu m’assujettir. Même si je l’aimais, je l’ai quitté avant d’être contaminée. Car oui, la contamination est possible quand on se laisse faire. Je n’ai qu’à regarder les femmes de mes frères pour en mesurer le danger. Comme mon père, les deux mènent leur femme respective à la baguette, et ça fonctionne. Comment se fait-il que, rendu en 2019, il y ait encore des femmes pour se laisser prendre au jeu de la domination ?

Une qui sait la valeur du respect envers soi-même

Tout le monde n’a pas votre force de caractère. Et pour certaines, l’idée même de s’imposer comme étant l’égale de leur conjoint est impensable. C’est triste, mais c’est la dure réalité.