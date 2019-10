Des balados pour les gens pressés

Je déteste me faire interrompre.

Que ce soit durant une discussion par un interlocuteur incapable d’attendre son tour ou par un collègue qui considère que sa question est plus importante que ce que je fais en ce moment.

Je hais particulièrement arrêter l’écoute d’un balado dans lequel je suis complètement immergé.

Considérez-moi asocial, mais devoir enlever mes écouteurs pour répondre que non, je n’ai pas de cigarette à vous donner M. LePassant, brise le moment de sérénité que m’amène un bon balado.

Il peut aussi être difficile de pleinement profiter d’un récit ou reportage audio de 60 minutes lorsqu’on doit s’arrêter à tous moments.

Pour palier à ce caprice que j’assume totalement, je me tourne souvent vers les balados de moins de 15 minutes.

Pour terminer ce que vous commencez

Ces balados très courts sont plus faciles à commencer et terminer d’un trait.

S’attaquer à un balado de 60 minutes est un engagement, tandis qu’écouter un podcast de 15 minutes me donne le choix de m’arrêter après chaque épisode.

J’apprécie tellement avoir cette option que je me prends souvent à écouter plusieurs épisodes et dédier plus de temps à ces balados que si j’avais opté pour un seul épisode plus long.

Vous me direz qu’il s’agit essentiellement de changer quatre trente sous pour une piastre, mais je suis certain de ne pas être le seul à consommer balados et télévision de cette façon.

Combien de fois avez-vous décidé que vous n’aviez pas le temps de regarder un film de deux heures pour ensuite regarder trois épisodes de 40 minutes de votre série favorite?

Vite fait, bien fait

Les bons balados de quelques minutes ont aussi la très appréciable qualité d’aller droit au but.

Chaque minute est calculée et utilisée à son plein potentiel.

Les longueurs sont inacceptables, les silences utilisés avec parcimonie.

En d’autres mots, ils sont parfaits pour les gens pressés.

Vous n’avez probablement pas de temps à perdre au quotidien, alors pourquoi agir différemment dans votre écoute de balados?

Et vous chers lecteurs, préférez-vous dédier votre temps d’écoute à plusieurs courts épisodes ou à un seul balado de longue haleine? Écrivez-moi à frederic.muckle@quebecormedia.com pour discuter de vos préférences et me faire part de vos balados favoris.

5 balados très courts à écouter

Pour les gens qui n’ont que quelques minutes par jour à dédier aux balados ou qui préfèrent les épisodes concis aux longs reportages, voici 5 suggestions de balados de courtes durées très faciles à écouter sur le pouce.

En 5 minutes – QUB Radio

L’équipe d’En 5 minutes vous explique des sujets scientifiques et faits surprenants tous les jours de la semaine. Une façon concise et ludique de s’assurer régulièrement de se coucher moins niaiseux.

À dérouler – Binge Audio

Plus besoin de s’attarder à ce qui se raconte sur Twitter avec À dérouler, un balado français qui résume en quelques minutes les plus intéressantes chaines de gazouillis du moment.

Les pires moments de l’histoire – Urbania

L’hilarant humoriste québécois Charles Beauchesne revient sur les chapitres de l’histoire qu’on préfèrerait collectivement oublier dans des épisodes de 15 à 20 minutes.

True story – Bababam

Ce balado français raconte les parcours surprenants, mais véridiques de personnages plus grands que nature, du dernier samurai au pire scientifique de l’histoire.

Nos questions niaiseuses – Ici Radio-Canada Première

L’animateur Mathieu Pichette et l’humoriste Catherine Ethier remuent ciel et terre pour répondre aux questions que vous ne vous êtes jamais posés. Un balado délicieusement inutile.