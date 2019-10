Élections et long congé

Les stratèges craignent depuis longtemps l’énergie politique la plus mystérieuse, la plus puissante et la plus incontrôlable qui soit. Il s’agit de l’influence des pairs, la manière dont les électeurs se laisseront guider par leur entourage. La science des sondages tend par ailleurs à démontrer que les longs congés agissent comme accélérateur des tendances électorales.