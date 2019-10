Le Royal Sélect décroche son 2e titre canadien

Le Royal Sélect de Beauport a conclu une saison de rêve en remportant le championnat canadien senior de soccer féminin, dimanche à St.John’s, en disposant de l’Alberta par la marque de 1-0 en finale.

Le Royal Sélect remporte ainsi le deuxième titre canadien après celui de 2016 au même endroit et sur le même terrain. Les protégées de Samir El Akkati ont remporté au passage le championnat de la saison régulière et la Coupe du Québec et présenté une fiche de 28 victoires et un verdict nul lors du dernier match de la saison.

Audrey Genois a procuré la victoire au Royal Sélect en inscrivant le seul but du match en 2e prolongation (110e minute). La gardienne Joëlle Morasse n’a accordé aucun but en quatre parties.

« C’est une saison extraordinaire, a commenté El Akkati alors que l’équipe effectuait le trajet d’autobus entre Montréal et Québec. Ce fut difficile, mais on ne peut pas demander mieux. Contrairement à 2016, où ce fut une surprise de gagner, nous avons l’impression d’avoir seulement fait notre travail cette année. Nous étions bien préparés et rien nous a surpris. »

Lapointe brille

Le Royal Sélect compte des joueuses universitaires et collégiales, mais aussi des filles qui se retrouvent sur le marché du travail. Ancienne du Rouge et Or de l’Université Laval et des Dynamiques de Sainte-Foy, Docteure Gabrielle Lapointe est l’une d’elles et a été sacrée joueuse par excellence de la finale. Elle a marqué deux buts au cours du tournoi tout comme Genois.

Dans la ronde de groupe, le Royal Sélect a défait le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique dans un match qui leur a ouvert les portes de la finale. Seule la première équipe de chacun des deux groupes accédait à la rencontre ultime.