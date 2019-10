Les lattes à la citrouille

En cette période de l’année, les lattes à saveur automnale ont la cote ! À base de citrouille et d’épices, les lattes apportent un brin de chaleur à nos journées fraîches. Qu’en est-il de leurs valeurs nutritives ?

► Notre analyse

Les valeurs nutritives de quatre chaînes de cafés ont été étudiées (Starbucks, Second Cup, McDonald’s et Tim Hortons). En tout, 17 lattes à la citrouille ont fait l’objet du banc d’essai.

Les formats moyens (376 à 473 ml) ont servi de base comparative. Les teneurs en calories, gras, sucres, sodium et protéines ont servi de critères de sélection.

Les valeurs nutritives varient, par portion de consommation (un latte) :

220 à 420 calories

0,4 à 18 g de lipides (0,2 à 10 g de gras saturés)

31 à 51 g de sucres

1 à 14 g de protéines

180 à 300 mg de sodium

► De quoi sont composés ces lattes d’automne ?

Bien que nous n’ayons pu avoir accès à l’ensemble des ingrédients, les lattes automnales sont constitués de café, de lait (avec différents pourcentages de gras) ou de boissons végétales, de crème fouettée ou non et d’un sirop aromatique composé de sucre, d’épices et d’arômes (avec quelques additifs).

► Une boisson calorique et riche en sucres

Les lattes analysés sont souvent bien riches en calories, gras, sucres et sodium. Certains apportent autant de calories qu’un petit déjeuner équilibré. Tous sont bien sucrés. Pour économiser du gras, on peut opter pour du lait écrémé et éviter la crème fouettée mais il reste difficile de contrôler la teneur en sucres et en sodium.

Bien qu’on apprécie les saveurs d’automne, un latte fait de lait écrémé saupoudré de cannelle reste une bien meilleure option. Comparé à notre pire choix, ce latte de la même chaîne de café nous fait économiser 290 calories, 32 g de sucres (l’équivalent de 7,5 c. à thé de sucres), 17,7 g de gras (plus de 4 c. à thé de beurre) et 70 mg de sodium. Ce latte régulier est aussi un meilleur choix que notre premier choix de ce banc d’essai puisqu’il apporte deux fois moins de calories et de sucres (juste le lactose du lait). Comme quoi les lattes d’automne sont vraiment des plaisirs occasionnels !

Les meilleurs choix

Le latte aux épices d’automne Tim Hortons se classe au premier rang. C’est le moins sucré (31 g) et le moins salé (180 mg) du banc d’essai. Sa teneur en calories (280) est légèrement en dessous de la moyenne des lattes analysés. Il contient 11 g de protéines et comble 35 % des besoins en calcium.

Avec 220 calories et 1,5 g de gras seulement, le latte aux épices d’automne de McDonald’s fait de lait écrémé s’en sort bien. Sa teneur en sodium (190 mg) est aussi modérée. Bien qu’il apporte 40 g de sucres, il ne compte pas parmi les plus sucrés. Il apporte 12 g de protéines et comble 40 % des besoins en calcium.

Le latte à la citrouille et épices Second Cup fait de boisson d’amandes figure aussi dans nos meilleurs choix. Il apporte 230 calories et affiche beaucoup moins de sucres (32 g) que la plupart des autres lattes. Il contient 7 g de gras et 230 mg de sodium. Comme il est constitué de boisson d’amandes, sa teneur en protéines est très faible (1 g) mais il comble quand même 35 % des besoins en calcium de par son enrichissement.

La latte à la citrouille épicée Starbucks fait de boisson de soya sans crème fouettée complète le palmarès. Il apporte 5 g de gras (sous la moyenne), 200 mg de sodium, 270 calories et 40 g de sucre. Il comble 45 % des besoins en calcium.

Les moins bons choix

Latte à la citrouille épicée Starbucks avec lait 3,25 % et crème fouettée est le plus calorique (420) et le plus riche en gras (18 g) du banc d’essai. Avec 50 g de sucres, il figure aussi dans les plus sucrés. Il s’agit donc de notre pire choix. Le même latte fait de lait 2 % avec crème fouettée n’est guère un bon choix puisqu’il contient autant de sucre, 14 g de gras et 380 calories.

Latte à la citrouille épicée Starbucks au lait de coco avec crème fouettée compte 14 g de gras, dont 11 g de gras saturés. Il apporte aussi peu de protéines (4 g) et ne comble que 10 % des besoins en calcium.

Le latte à la citrouille maison

Encore ici le latte à la citrouille maison reste la meilleure option. Il suffit de faire une purée de citrouille (c’est la saison des récoltes, profitez-en) et de mélanger cette purée (environ 30 ml (2 c. à soupe) par tasse) à du lait chaud et un mélange d’épices (cannelle, muscade, clou de girofle) et du miel (5 ml). On y ajoute ensuite un espresso. Voilà un latte automnal beaucoup plus santé que les versions du commerce !