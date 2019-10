Mark Barberio de retour pour faire ses preuves

Le défenseur de l’Avalanche du Colorado Mark Barberio revient de loin, lui qui en était à ses premières rencontres compétitives dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en neuf mois, cette semaine.

Une blessure, dont la nature n’a pas été précisée, au mois de janvier dernier a empêché le Montréalais de participer au parcours en séries éliminatoires de l’Avalanche. Le Colorado a atteint les demi-finales de l’Association de l’Ouest en 2019, écartant au passage les Flames de Calgary en cinq matchs, mais étant vaincus par les Sharks de San Jose en sept affrontements au tour suivant.

«J’étais notre partisan numéro 1 l’an dernier et j’étais très heureux de voir les gars faire aussi bien, a déclaré Barberio au quotidien "Denver Post". C’était très plaisant à regarder, mais ça me faisait mal puisque j’aurais aimé en faire partie et contribuer aux victoires.»

L’ancien du Canadien de Montréal n’a disputé que 12 rencontres dans la LNH la saison dernière et a récolté un but. Il a aussi passé un court séjour de deux matchs dans la Ligue américaine.

Un retour apprécié

Jeudi dernier, Barberio a enfilé l’uniforme de l’Avalanche face aux Bruins de Boston pour une partie à domicile. Il a été le troisième défenseur le plus utilisé par les «Avs» lors de cette rencontre, en plus de décocher trois tirs et de terminer la soirée avec une fiche de +1.

«Je me sentais vraiment bien à mon retour sur la patinoire pour batailler avec les gars, a-t-il dit, après que l’Avalanche l’eut emporté 4 à 2. C’est ce qui m’avait manqué le plus. Les émotions, les hauts et les bas, c’est pour cela qu'on joue. On aime la compétition, le sentiment de victoire.»

«Honnêtement, je m’attendais à un peu de rouille de sa part, mais il m’a fait oublier mes craintes très rapidement, a soutenu l’entraîneur-chef Jared Bednar. Il a eu un impact pour nous.»

Le joueur de 29 ans en est à une quatrième saison au Colorado, après que l’Avalanche l’eut réclamé au ballottage du Canadien lors de la saison 2016-2017. Le défi pour Barberio sera dorénavant de rester dans le top 6 en défense, lui qui n’a jamais disputé une saison complète dans la LNH.

«J’ai travaillé fort tout l’été et je suis revenu avec quelque chose à prouver. J’étais satisfait de mon camp d’entraînement et je n’ai pas laissé le fait de passer les deux premiers matchs sur le banc m’abattre.»