Nicole Bouchard: la perle secrète du hockey

Dans les faits, Nicole Bouchard est à la fois directrice des relations des médias pour les Remparts de Québec et directrice des services à l’équipe. On s’en doute, lesdits services peuvent être très variés. Cette polyvalence lui donne même, à ses heures, des airs de seconde maman pour les joueurs, pour qui elle s’avère souvent d’une aide précieuse dans la vie de tous les jours.

Cette passion lui vient de sa plus tendre enfance, alors que son père, passionné de hockey et fan invétéré des Nordiques, l’emmenait voir des matchs des Remparts et des Nordiques, qui évoluaient alors dans l’Association mondiale de hockey (AMH).

Il faut dire qu’elle a appris à la bonne école. À la dure parfois, aussi. Sa première patronne, Michelle Lapointe, avait un fort caractère. Mme Bouchard n’avait que 18 ans et était plutôt réservée. Elle se souvient d’avoir versé quelques larmes après quelques-uns de leurs échanges. Néanmoins, les deux femmes sont devenues de grandes amies et sont toujours en contact.

Après trois ans, l’équipe a déménagé. Les Citadelles occupaient les mêmes locaux que les Remparts, qui ont sollicité ses services. Mme Bouchard a embarqué, et l’aventure se poursuit. Signe que sa passion pour le hockey est toujours aussi vive, elle n’a pas manqué plus d’un ou deux matchs depuis.

« Je me dis que ce serait une belle façon de finir ma carrière [...] Je pense qu’il faut garder espoir. Des fois, ça peut arriver vite, même quand on pense que ça n’arrivera plus... Quand on voit l’exemple de Winnipeg, on se dit : pourquoi pas Québec ? »