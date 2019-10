Photos souvenirs: Francine Ruel

Un rôle marquant

Photo d’archives, Radio-Canada

Une scène de la populaire série Scoop diffusée à Radio-Canada de 1992 à 1995. Francine Ruel, dans la peau de Léonne, la présidente du syndicat, tenant tête à l’ambitieuse Stéphanie Rousseau (Macha Grenon), fille du patron du journal L’Express, sous l’œil d’Isabelle (Geneviève Angers). La comédienne a, jusqu’à ce jour, joué dans une quinzaine de séries télé et participé à plusieurs autres, à titre d’auteure.

Scoop

Photo d’archives

En 1993, il y a plus de 25 ans, la comédienne, émue, recevait le Gémeau de la meilleure interprète de soutien pour son rôle de Léonne Vigneault, la présidente du syndicat des travailleurs du quotidien L’Express, dans la série de Fabienne Larouche et Réjean Tremblay, Scoop. (Derrière elle, Roy Dupuis et Andrée Lachapelle).

À 44 ans

Photo d’archives

Francine Ruel en 1992. Elle interprétait alors le rôle de Donatienne Belzile dans le téléroman Cormoran aux côtés de Nicole Leblanc. Elle lançait un livre pour ado Mon père et moi qui remporta beaucoup de succès et elle enseignait la scénarisation télé. Elle avait 44 ans à l’époque, l’âge qu’a aujourd’hui son fils, qui vit dans la rue et dont elle espère des nouvelles.

Auteure prolifique

Photo d’archives, Olivier Jean

Francine Ruel a toujours mené de front une carrière de comédienne et une autre d’auteure prolifique. En 2002 (photo), elle lançait son recueil de chroniques Plaisirs partagés, et la même année, le récit L’enfant dans les arbres, illustré de vingt tableaux du peintre québécois Marc-Aurèle Fortin. L’auteure a touché à toutes les formes d’écriture y compris une participation à la pièce Broue. Son nouveau roman, Anna et l’enfant-vieillard­­­, est un livre coup de poing.

► L’écrivaine vient de lancer le roman Anna et l’enfant-vieillard, inspiré de sa propre vie et de l’itinérance de son fils de 44 ans, qui vit dans la rue depuis quatre ans. À travers le personnage principal d’Anna, elle raconte la réalité d’une mère qui doit lâcher prise et faire le deuil de son enfant vivant. Chez Libre Expression.

► C’est pour son fils que Francine Ruel a écrit ce livre. À 18 ans, il a été gravement blessé par balle, une agression gratuite alors qu’il embrassait sa copine sur le trottoir d’une rue montréalaise, tragique événement dont il ne s’est jamais remis. La maman n’a plus de nouvelles de lui depuis six mois. Elle espère avec ce roman qu’il la contactera à nouveau.

► On peut revoir sur le web le touchant témoignage de Francine Ruel sur le sujet, lors de son récent passage à Tout le monde en parle.

► La comédienne interprète le rôle du Juge Dion dans la série Ruptures. Les lundis, 21 h à Radio-Canada.

► Elle est présidente d’honneur du Salon du livre de l’Estrie, qui se tiendra du 17 au 20 octobre à Sherbrooke.