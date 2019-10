Un espoir du Tricolore change d'adresse

L’attaquant Cole Fonstad est passé des Raiders de Prince Albert aux Silvertips d’Everett dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), dimanche.

En retour, son ancienne formation a obtenu le joueur d’avant Reece Vitelli et trois choix au repêchage des hockeyeurs issus de la ligue de hockey bantam de l’Ouest.

«Cole Fonstad est un athlète talentueux ayant les outils requis pour avoir un impact majeur ici et combler nos besoins en attaque, a déclaré sur le site de la WHL le directeur général des Silvertips, Garry Davidson. C’est un patineur prolifique qui a un niveau d’habiletés élevé et son expérience parle d’elle-même. Son titre de la WHL, son invitation au camp estival de hockey junior et sa sélection par le Canadien de Montréal offre un bel exemple à suivre pour notre noyau de jeunes souhaitant améliorer leur jeu.»

Le joueur de centre de 19 ans en est à sa cinquième saison dans la WHL. Il avait été en 2018, un choix de cinquième tour du Tricolore.

Depuis le début de la saison dans l’uniforme des Raiders, Fonstad a récolté neuf points en autant de rencontres. En 219 matchs dans les rangs juniors, il a totalisé 182 points, aidant Prince Albert à décrocher le titre de la ligue lors de la dernière campagne.