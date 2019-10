20 nouvelles chansons pour Céline

Deux éditions du nouvel album en anglais de Céline Dion, Courage, seront offertes à compter du 15 novembre. La première, dite « standard », comprendra 16 titres inédits, incluant les extraits déjà sortis, Flying On My Own, Lying Down, Courage et Imperfections. La seconde édition, dite « Deluxe », inclura quatre morceaux additionnels Best Of All, Boundaries, The Hard Way et Heart of Glass. Pour Heart of Glass, on ignore s’il s’agit d’une relecture du succès disco de Blondie, paru en 1978.

Premier album anglophone de Céline Dion depuis qu’elle a perdu son mari et imprésario, René Angélil, en 2016, Courage semble comprendre plusieurs titres évoquant ce triste événement. Signalons entre autres For The Lover That I Lost (Pour l’amant que j’ai perdu), I Will Be Stronger (Je serai plus forte) et Perfect Goodbye (Un adieu parfait).Les autres chansons s’intitulent Lovers Never Die, Change My Mind, Say Yes, Nobody’s Watching, The Chase, Baby, How Did You Get There et Look At Us Now.Le dernier opus en anglais de Céline remonte à 2013.