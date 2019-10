RACINE, René



De Laval, le 11 octobre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. René Racine, époux de Mme Lena Pettinicchi.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nicolas (Mélanie) et Valérie (Wesley), ses petits-enfants Madisson et Grayson, ses frères ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :LAVAL, (450) 473-5934le mercredi 16 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une liturgie aura lieu ce même jour à 21h au salon.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Général Juif seraient appréciés.