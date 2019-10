Dans le trafic: Un trou réparé après cinq ans de niaisage

Il aura fallu plus de cinq ans d’appels incessants à la Ville pour qu’un propriétaire montréalais réussisse à faire réparer un trou dangereux devant son immeuble. « Le dossier est enfin clos ! » lâche Chrystian Boyer avec soulagement. Comme le rapportait Le Journal il y a six mois, M. Boyer a multiplié les appels au service téléphonique 311, dédié aux Montréalais qui veulent déposer une plainte ou formuler une requête à la Ville. Année après année, il n’avait aucun suivi. Au mieux, il avait reçu un appel d’un fonctionnaire après quatre ans. On lui avait assuré que les travaux seraient faits, et encore rien... Mais enfin, cet automne, les choses ont bougé !

Aidez-nous!

Faites-nous part des situations qui irritent votre quotidien ! Transports en commun bondés, chantiers qui traînent, aménagements urbains absurdes, lâchez-vous lousse ! Devenez membre du groupe Facebook « Dans le trafic ».