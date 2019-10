Des producteurs qui croient aux produits du terroir

L’entreprise agricole Les Museaux d’Écosse, située à Saint-Lin-Laurentides, a le vent dans les voiles. En plus d’opérer une table champêtre, les producteurs de daims et de bœufs Highland viennent d’inaugurer une boutique de produits du terroir de leur région.

Le travail ne fait pas peur à ces passionnés. « Sans exagérer, on fait au moins 100 heures par semaine. On est chez nous et on aime ça. Notre vie est centrée là-dessus », dit Nathalie Pierre. Nutritionniste et professeure d’éducation physique, elle a opéré un gym pendant plusieurs années avec son conjoint, Robert Pierre, producteur laitier, avant que les deux ne fondent la ferme Les Museaux d’Écosse, en 2011.

L’alimentation saine a toujours été importante pour Nathalie Pierre, qui faisait des programmes alimentaires à ses clients du gym.

« C’est pour ça que dès le départ, on a choisi le daim et le bœuf Highland, des animaux très rustiques. On voulait produire une viande saine, sans antibiotique. »

Table champêtre

Les animaux bénéficient de conditions les rapprochant le plus possible de leur vie naturelle. Les veaux ne sont pas séparés de leur mère, et le troupeau vit presque en permanence à l’extérieur.

Robert Pierre le confirme : « Nos animaux ne sont jamais malades. »

Déjà réputés pour la qualité de leur viande, Nathalie et Robert Pierre opèrent depuis quelques années une table champêtre qui attire les gourmets de loin.

« Ça nous touche toujours beaucoup quand des citoyens de Saint-Lin nous disent qu’ils sont fiers. Au début, les gens ne croyaient pas en notre projet, pensant qu’on aurait du mal à faire venir de la clientèle à Saint-Lin. Pourtant notre table est toujours réservée trois mois à l’avance, sans aucune publicité », dit monsieur Pierre.

Faire rayonner la région

Cet été, ils ont inauguré Le Marché et Boucherie Les Museaux d’Écosse, de l’autre côté de la route 335. Dans les comptoirs, on trouve leurs viandes, et sur les tablettes, de nombreux produits du terroir lanaudois. L’offre ira en grandissant, prévoit Nathalie Pierre.

« Ça nous tient à cœur de faire rayonner notre région. On a fait un gros travail de recherche pour débusquer les produits qu’on allait mettre en valeur dans notre boutique. En plus d’être locaux, l’important c’est qu’ils soient produits de façon bio ou naturelle. »