Gouvernement de coalition: Trudeau refuse d’en parler

WINDSOR | Le chef libéral Justin Trudeau refuse de se commettre sur toute hypothèse d’un gouvernement de coalition.

Questionné à plusieurs reprises lundi sur l’éventualité d’un gouvernement de coalition, avec le NPD notamment, M. Trudeau s’est contenté de soutenir que ses efforts d’ici la fin de la campagne seront pour faire élire un gouvernement progressiste.

«Nous allons continuer de travailler très fort pour élire un gouvernement progressiste et non une opposition progressiste», a-t-il lancé.

Par ailleurs, il a réitéré lundi son message selon lequel une opposition progressiste ne peut empêcher les conservateurs de couper comme à l’époque de Stephen Harper.

«J’ai fait partie de cette opposition progressiste face à M. Harper et cela ne l’a pas empêché de couper en culture», a-t-il dit entre autres ajoutant aussi les vétérans, les infrastructures ou encore la lutte contre les changements climatiques. «Il a continuellement fait mal aux familles canadiennes avec ses coupures et n’a pas pu créer de la croissance économique», a-t-il poursuivi.

Aux déçus du premier mandat libéral, Justin Trudeau a soutenu que les Canadiens ont le choix, soit de voter pour le Parti libéral et ainsi «continuer d’avancer», soit voter pour les conservateurs et s’attendre à des coupes.

«On a démontré que l’approche conservatrice de coupure et d’austérité ne fonctionne pas. Nous avons besoin d’un gouvernement progressiste avec des Québécois, avec des gens à travers le pays qui s’impliquent dans ce gouvernement pour lutter contre ses conservateurs comme Jason Kenney et Doug Ford, pour tenir tête aux forces à l’international comme Donald Trump qui voulait enlever notre système de gestion de l’offre et faire mal aux travailleurs de l’acier et de l’aluminium.»

Le chef libéral a aussi continué de s’en prendre au Nouveau Parti démocratique (NPD). Vantant les avantages du nouveau traité de libre-échange en Amérique du Nord, il a pourfendu le NPD de vouloir rouvrir cet accord pour le renégocier avec le président américain Donald Trump. L’impact serait très dommage, a-t-il laissé entendre.

«Ce n’est pas de cette instabilité-là que nos travailleurs, nos familles ont besoin», a-t-il précisé.

«Les gens ici à Windsor et à travers le pays ont eu peur pour leur emploi quand Donald Trump a menacé de "scraper" l’accord de l’ALENA sur lequel nous dépendons tous pour une croissance économique», a-t-il expliqué.

Dimanche, tout en dissuadant les électeurs de voter de façon stratégique, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a aussi dit qu’il comptait faire «tout ce qu’il faut» pour défier un gouvernement conservateur.