Les écrivaines canadienne Margaret Atwood et anglo-nigériane Bernardine Evaristo ont remporté lundi soir le prix Booker, le plus prestigieux prix littéraire de langue anglaise, pour «The Testaments» et «Girl, Woman, Other», respectivement.

• À lire aussi: «Les Testaments» de Margaret Atwood: retour à Gilead

C'est la troisième fois depuis sa création il y a 50 ans que le prix couronne simultanément deux livres.