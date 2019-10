Le jour de la marmotte pour les Cardinals

Pour une troisième rencontre consécutive, les Cardinals ont été victimes d’un artilleur des Nationals de Washington en pleine possession de ses moyens. Cette fois, l’équipe de St. Louis a subi les foudres de Stephen Strasburg et elle a baissé pavillon 8 à 1, lundi soir, dans la capitale américaine.

La formation du Missouri se retrouve donc au bord du précipice, elle qui se fait dominer 3 à 0 dans cette série de championnat de la Ligue nationale.

Dans cette troisième partie, Strasburg a œuvré pendant sept manches, permettant sept frappes en lieu sûr, un point sur une erreur et aucun but sur balles. Il a également retiré 12 adversaires sur des prises. Le partant de 31 ans est ainsi devenu le premier lanceur de l’histoire du baseball majeur à n’accorder aucun point mérité, aucune passe gratuite et à passer 12 adversaires ou plus dans la mitaine, lors d’un match des séries éliminatoires. Au total, il a lancé 117 balles pendant sa soirée de travail.

Venu en relève à Strasburg, Fernando Rodney et Tanner Rainey n’ont absolument rien donné et concrétisé la victoire des leurs.

Du côté des Cardinals, l’artilleur Jack Flaherty a fait le boulot dans les deux premières manches, mais le ciel lui est tombé sur la tête lors du troisième tour au bâton de ses rivaux. Après que deux des leurs eurent été retirés, les frappeurs des «Nats» ont produit quatre points, via un simple d’Adam Eaton et des doubles d’Anthony Rendon et Howie Kendrick.

Pour revenir à Flaherty, il a été retiré de la butte après quatre manches. Il a permis cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Le lanceur de 23 ans a aussi passé six adversaires dans la mitaine.

Son départ du monticule n’a cependant pas amélioré la situation des «Cards», alors que les Nationals ont amassé quatre autres points. Victor Robles a d’ailleurs expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain et Kendrick a frappé un autre double pour porter son nombre de points produits à trois.

De plus, sept des huit réussites des vainqueurs ont été engrangées avec deux retraits, ce qui en fait maintenant 19 depuis le début des éliminatoires.

Les Nationals tenteront de finir le travail et d’accéder à la Série Mondiale pour la première fois de leur histoire, mardi, devant leurs partisans au Nationals Park.