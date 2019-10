Les gens votent pour le Bloc comme leur voisin, laisse entendre Pierre-Hugues Boisvenu

Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu a dû préciser sa pensée après avoir soutenu que les électeurs votent pour le Bloc québécois «pour faire comme leur voisin», a rapporté La Tribune lundi.

S’exprimant sur Facebook, M. Boisvenu a dans un premier temps fait savoir que les gens «votent pour le Bloc pour faire comme leur voisin. On sait bien qu’au Québec le voisin gonflable qui gère la vie de bien des gens». Il commentait alors une publication dans laquelle un internaute comparait Stephen Harper au chef conservateur actuel, Andrew Scheer.

Interrogé par le quotidien de Sherbrooke, Pierre-Hugues Boisvenu a expliqué qu’il voulait dire que «quand un parti progresse, il y a un mouvement de masse qui se fait. C’est en ce sens que je disais ça».

Selon le sénateur, «quand les gens savent que le Bloc risque d’être gagnant à la prochaine élection, ils vont vers ce parti. Il y a un automatisme qui se fait chez les Québécois».

M. Boisvenu a aussi déploré les comparaisons entre l’ex-premier ministre Stephen Harper et M. Scheer, soutenant que ce dernier est un «homme beaucoup plus souriant, beaucoup plus près des gens et qui est prêt à beaucoup plus de compromis par rapport aux demandes du Québec que celles que M. Harper avait à l’époque».