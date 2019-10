Malgré sa crise cardiaque, Bernie Sanders promet un grand retour dans la présidentielle américaine

À l’antenne, le candidat le plus âgé de la présidentielle américaine se prend même à livrer quelques sourires et plaisanteries, plutôt rares dans ses interviews.

Dimanche, le sénateur a promis de publier ses bulletins de santé « dès que nous le pourrons »... Et d’élargir au passage l’invitation à tous, y compris ses deux principaux rivaux pour la primaire, également septuagénaires: Joe Biden, 76 ans et Elizabeth Warren, 70 ans.

Avant la crise cardiaque, « je me sentais plus fatigué que la normale. Je ne dormais pas aussi bien que j’aurais dû. Parfois j’étais un peu flageolant. Et j’aurais dû en tirer les conclusions évidentes, mais je ne l’ai pas fait, et j’en suis désolé ».